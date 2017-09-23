Evli ve 4 çocuk babası olan Tabettin Erişkin’in cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.
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Tabettin Erişkin vefat etti
Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak adresinde ikamet eden esnaf Tabettin Erişkin (68) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti
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