Taekwondocular şampiyonaya başladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 1-5 Mart tarihlerinde Antalya/Alanya’da yapılmakta olan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına Gölcük Belediyespor Kulübü 5 sporcu ile katılıyor

Şampiyona’da mücadele eden sporcular; Sercan Celil Yaşar- 48 kg, Songül Nur Boğaz 59 kg, Ayşenur Uçar-68 kg, Yiğit Küçükyılmaz-68 kg, Muhammed Karaarslan-74 kg sıkı hazırlık yaptı. HEDEF MİLLİ TAKIM Şampiyona’da dereceye giren sporcular, Milli Takım’a seçilip, Avrupa ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacaklar. Gölcük Belediyespor Kulübü Taekwondo Antrenörü Zabit Pustu, Turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin Milli Takıma sporcu göndermek olduğunu, bu doğrultuda da turnuvada ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.