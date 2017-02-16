Taekwondo’ya 8 yaşında başladı 15’inde Dünya ikincisi oldu!

Körfez’den doğan güneş: Doruktakiler 2016 Yılın Sporcusu Şevval Yarar

Röportaj: Erdem ÖVÜÇ

Gazetemizin geleneksel olarak düzenlediği Doruktakiler’de 2016 yılını olağanüstü başarılarla geçiren, kentin bağrında yetişen, Körfez’in kızı, Taekwondo Poomse sporcusu Şevval Yarar ezici bir üstünlük ile “Yılın Sporcusu” seçildi. İşte Şevval Yarar ile yaptığımız röportaj…

SÜPER BİR ÇIKIŞ

Röportajımızı kabul ettiğin için teşekkür ederim Şevval… Kentimizin ve tabii ki Körfez ilçenin gururu oldun. Tebrik ediyorum. İlk önce bize biraz kendinizden bahseder misin?

Ben teşekkür ederim. Kentimiz ve Körfez’ime faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Siz değerli büyüklerimizin sayesinde inanıyorum ki istikrarlı bir sporcu olmaya devam edeceğim. 15 yaşındayım. KocaeliKörfez doğumluyum. İzmit Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyorum.

Taekwondo sporuna ne zaman ve nasıl başladın?

Taekwondoya 8 yaşımda başladım. 7 yıldır da bu sporu yapıyorum. Nasıl başladığıma gelirsem… İlginç bir hikayesi var aslında. 2. sınıfa gidiyordum. Okulumuzda bağlama, taekwondo ve halk oyunları kursları açılmıştı. Sınıf arkadaşım taekwondo kursuna gidiyordu. Biraz takip edince ilgimi çekti ve aileme taekwondo sporu yapmak istediğimi söyledim. Ardından annem ile birlikte okul müdürümüzün yanına gittik. Müdürümüz taekwondo kursundaki sporcu kotasının dolduğunu ve beni bağlama kursuna yönlendirebileceğini söyledi. Kabul etmedim, açıkçası biraz da mızmızlandım. Müdürümüz Murat Balay çok istediğim için beni de taekwondo kursuna dahil etti.

Peki poomse branşı ile seni tanıştıran kim oldu?

Poomse branşına değerli antrenörüm Aşkın Kahveci Hoca’mın yönlendirmesi ile başladım. İlk başlarda müsabıktım, yani dövüşüyordum. Aşkın hocam beni Kick-Boks, MuayThai sporlarına da yönlendiriyordu. Bir yandan da Poomse öğreniyordum. İlk önce sadece bilmek için, şimdiki gibi yarışmak için başlamadan bu spora. Ancak hem dövüş hem de poomse ağır geliyordu. Tabii ki bir yandan okulum da vardı. Aşkın hocam ikisinden birini seçmem gerektiğini söyledi ve “Müsabaka mı?, Poomse mi?” diye sordu. Ben de Poomse’yi seçtim.

DİSİPLİN… DÜZENLİ BİR YAŞAM GEREKİYOR

Başarılı bir sporcu olmasının altın kuralları nelerdir?

Bana göre başarılı bir sporcu olmanın altın kuralı disiplinli ve düzenli şekilde, isteyerek çalışmaktır. İstek olmadan disiplin, disiplin olmadan da verimli bir çalışma elde edilmez. Bu tür sporlarda süreklilik esastır.

Başarılarından bahseder misin?

İlk madalyamı 2012 yılında minik bayanlarda Amasya’daki Türkiye şampiyonasında şampiyonluğu 0,5 puanla kaçırarak Türkiye ikincisi olarak aldım. Bir yıl sonra Sinop’ta yapılan Türkiye şampiyonasında minik bayanlarda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya aldım. Daha sonra, ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Turkish Open Turnuvası’nda şampiyonluğu 1 puanla kaçırarak, ikinci oldum. Aynı şampiyonada “Pair” dalında takım arkadaşımla beraber şampiyon oldum. 2016’da Hatay’da yapılan Türkiye şampiyonasında yıldız bayanlarda şampiyon oldum. Sonrasında Ankara ve Konya’da yapılan 15’er günlük kamp döneminin ardından Milli takıma seçilerek Türkiye’yi Peru’da yapılan Dünya Taekwondo Poomse Şampiyonası’nda temsil ettim. 55 ülkeden 760 sporcunun katıldığı Dünya Şampiyonası’nda finale kaldım. Finalde üçüncü olarak bronz madalya aldım. Ama şampiyonla aramda sadece 0,5 puan fark vardı. Şampiyon olamadığıma çok üzüldüm. Ama beni teselli eden bir şey vardı. Ülkemiz tarihinde yıldız bayanlar Poomse Dünya Şampiyonası’nda madalya alan ilk sporcuyum. Bu da beni çok gururlandırdı. Aynı şampiyonada “Pair” dalında da Dünya ikincisi oldum. Kısacası şampiyonayı bir gümüş bir de bronz madalyayla tamamladım.

KEŞKE TV’DEN AİLEM VE ÜLKEM İZLEYEBİLSEYDİ

Kocaeli’de ve ülkede Taekwondo poomse branşına bakış açısı nasıl? Yeterli ilgi var mı?..

Taekwondo sporu sadece ilimizde değil tüm ülkede ilgi görmeyi hak eden bir branş. Geçen yılki Dünya Şampiyonası’nda birçok ülke müsabakaları canlı yayınladı. Keşke ailelerimiz de ülkemizdeki bir kanaldan bizi izleyebilselerdi. Peru’dan tam 5 Dünya şampiyonu çıkarttık ve takım halinde Dünya ikincisi olduk. Elde edilen başarı tarihte ilkti. İşte bu yüzden ilgiyi hak ettiğini belirtmek istedim.

Poomse sana neyi ifade ediyor?

Ülkemizde Taekwondo az da olsa biliniyor. Poomse ise taekwondodan ayrı bir branş zannediliyor. Halbuki Poomse, Taekwondo’nun temelidir, anayasasıdır. Bu durum harf öğrenmeden okumaya çalışmakla aynı şeydir.

Şartlarınız yeterli mi? Bu kadar başarıyı elde ederken nasıl bir çalışma içerisindesiniz?

Kişisel anlamda şartlarım yeterli. Maddi ve manevi olarak hem ailem hem de hocamdan fazlasıyla destek görüyorum. Başarıyı, sık ve istikrarlı bir şekilde çalışarak yakalıyorum. Hocamın kontrolü altında bilgilerime yeni şeyler katarak yeri geldiğinde denge, yeri geldiğinde kuvvet, esneklik ve dayanıklılık idmanları gibi çeşitli çalışmalar yapıyorum.

Her gün antrenman yapıyor musun?

Poomse müsabakaları yıl içinde birer kez düzenleniyor. Müsabakalara kadar bir yıl boyunca çalışma imkanım var. Müsabakalardan önce haftada dört gün, müsabakalar yaklaştığı zaman da neredeyse hergün, bazen günde çift antrenman yapıyorum.

Aşkın Kahveci sence nasıl bir çalıştırıcı?

Hocam gerçekten çok tecrübeli ve bilgili bir antrenör. Bu yüzden çok şanslıyım. Salona sıfır bilgiyle gittim ve onun emekleriyle Dünya dereceleri elde ettim. Aşkın hocam tam 50 sporcuyu Milli takıma kazandırdı. Bu arada Milli takıma giden 50. sporcusu benim. Aynı zamanda Aşkın hocam çok da iyi bir aile babası. Taekwondo ve Kick- Boks başta olmak üzere neredeyse tüm “Do” sporlarının en üst seviye Milli Takım Teknik Direktörü ve hakemi. Hayatını bu spora adamış. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır.

BAŞKANIMIZ BARAN SAHİP ÇIKIYOR

Kulübün Körfez Gençlerbirliği’nden bahsedelim. Körfez Belediyesi’nin sunduğu imkanlar senin isteklerini karşılıyor mu?

Körfez Belediye Başkanımız Sayın İsmail Baran, sporun ve sporcunun dilinden anlıyor. Doğru, Aşkın Kahveci gibi bir usta ile çalışmak benim için ne kadar büyük şans ise, İsmail Baran gibi bir başkanımızın olması da başarılarımın gelmesindeki önemli etkenler arasında yer alıyor. Başkanımız İsmail Baran “Sporun Başkenti Körfez” diyerek yatırımlarını yapmaya başladı ve bu amaçla da Körfez Belediyesi Spor Akademisi kuruldu. Çok memnun olduğum kulübümde sadece taekwondo değil, güreş, atletizm, kick-boks, voleybol, basketbol ve yüzme gibi branşlarda sporcular yetişiyor. İyi bir çalışma ekibi var. Maddi ve manevi tüm desteği alıyoruz. Yarımca’da bizlere tam donanımlı her türlü teknik aletin olduğu çok güzel bir spor salonu yaptı. Başkanımızdan, kulübümden ve spor ekibinden çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun.

Yerel basının verdiği destek ne düzeyde?

Yerel basınımız gerçekten çok güçlü. Haber noktasında her zaman bana destek verdiler vermeye de devam ediyorlar. Tüm yerel basınımıza çok teşekkür ediyorum.

Unutamadığın anı ya da anıların var mı?

2016 yılında Hatay’da düzenlenen Türkiye şampiyonasının sonunda kendi derecelerimizi hesaplarken üçüncü olduğumu düşündüm. Yarışmacılar arasındaki fark çok azdı ve sonra anladım ki toplama hatası yapmışım. Üçüncülük beklerken şampiyon olduğumu öğrendiğimde çok sevindim.

Hatırlamak istemediğin bir konun var mı?

Türkiye şampiyonası yarı final maçımda yopçagi (yan tekme) atarken ayağım çok az kaydı ve puan kaybına sebep oldu. Aklıma geldiği zaman hala iç çekerim.

Gazetemizin Doruktakiler Ödül Töreni’nde “Yılın Sporcusu” oldun. Düşüncelerin neler?

Gazetenizi her gün takip ediyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için değerli büyüklerime ve Kocaeli Gazetesi’ne çok teşekkür ederim. Sizin gibi basın mensupları sayesinde yavaş yavaş emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum ve şuna inanıyorum ki siz ne kadar başarılı olursanız olun, basın bunu yansıtmadığı müddetçe halkımızın bundan haberi olmuyor. Sizlere de bana zaman ayırdığınız için şükranlarımı sunuyor, görevinizde kolaylıklar diliyorum.