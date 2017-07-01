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Taha Bartu Bulut, Bingöl yolcusu

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Taha Bartu Bulut, Bingöl yolcusu
Kocaelispor’dan yetişen, A takıma kadar yükselen Taha Bartu Bulut, BAL’a düşülen sezon teknik direktörlüğünü İzmitli Orhan Şerit’in yaptığı 2.Lig’de mücadele eden Kahramanmaraş’a transfer olmuştu

Gölcükspor’da da oynamak istiyor

2 sezon bu ekipte kalan 24 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezonun devre arasında önce Gölcükspor’a gelmiş ancak teknik direktör ile yaşadığı sorun üzerine imza atmadan Derincespor’a geçmişti. Sarı-Lacivertli ekipte 10 maç oynayan savunma oyuncusu sezonun bitiminin ardından alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshi ettirip Derincespor’dan ayrıldı. 12 Bingöl başta olmak üzere doğu ve güneydoğu kulüplerinden teklifler alan Bartu, bu bölgede futbol yaşantısına devam etmek istiyor. Genç futbolcunun oynamak istediği takımların başında Gölcükspor’un yer aldığı belirtiliyor.

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