Taha Bartu yuvaya döndü

Gölcükspor, Kocaelispor’un eski oyuncusunu transfer etti. Kahramanmaraş macerasını bitiren Taha, yuvaya döndü.

ANLAŞMALAR TAMAM

Devre arasında bir stoper ve bir santrfor alarak transferi kapatmaya karar veren Gölcükspor, stoper sorununu halletti. Kocaelispor ile uzun yıllar alt yapılarda ve A takımda forma giyip Kahramanmaraş’a giden Taha Bartu bulut yuvaya döndü. Gölcükspor teknik heyeti ile yeniden anlaşma yapan Taha, prensipte el sıkıştı ve Antalya’da kampa katıldı. Taha Bartu Bulut yeni sezona direkt on birde oynayacak gibi hazırlanacak.

TOKUŞ KURSU SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Gölcükspor kampını sürdürürken, yarın ilk özel maçını kentlisi 2.Lig takımı Kocaeli Birlikspor ile yapacak. Takım ardından 3’er gün arayla iki maç daha yapıp, 6 Ocak’ta kente dönmeyi planlıyor. Bu arada takımın başarılı teknik adamı Yusuf Tokuş, kurs çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok takımın teknik adam hem kursa gidiyor ve hem de kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor.