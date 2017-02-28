Tahsin Tarhan, yerli otomobil çalışmalarını inceledi

TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze’de bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Orkun Hasekioğlu’nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Yerli otomotiv çalışmalarının da yürütüldüğü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde, yerli otomotiv hakkında da bilgi alan Tarhan yaptığı açıklamada;

“Gelişen dünyada, bilim ve teknoloji en fazla desteklenmesi gereken alanların başında geliyor. Dünyadaki gelişmeleri yakalayacak hatta onların önüne geçecek çalışma ve araştırmaların merkezi TÜBİTAK’tır. Sanayinin kalbi olan Kocaeli’nde, TÜBİTAK’a bağlı olarak çalışmalarını yürüten Marmara Araştırma Merkezi’nin, sanayi ile teknolojiyi buluşturacak, bu anlamda da sanayi 4.0 devrimini yakalayacak çalışmaların öncüsü olmasını diliyoruz"

"ORTAK AKIL"

Gebze yerleşkesinde bulunan Marmara Araştırma Merkezi’nin bir başka önemi de yerli otomobil çalışmalarının yürütüldüğü merkez olması. Yerli ve milli otomobili önemsiyoruz. Bu konuda atılacak adımların, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler çerçevesinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi de ilgililerle paylaşıyoruz. Bu konuda, ortak bir akılla hareket ederek çalışmalar yapılmalıdır" dedi.