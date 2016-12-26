Takim ruhu

Yılmaz Kırlı

Takım sporlarında başarılı olabilmek için, öncelikle o takımı oluşturan bireylerin özgüven, yetenek, teknik kapasite, fiziki yeterlilik yanında antrenör tarafından motivasyonu gibi daha bir çok öğeler başarı veya başarısızlıkta önemli ise, o bireysel spor müsabakalarında sporcunun kendi ruh hali başarı veya başarısızlıkta kendisini bağlar.

Ancak takım ruhunu yakalamak için bireyden topluma çok önemli görevler düşmektedir. Ve en önemlisi “Ben”likten uzak, “Biz” olabilmemiz ile alakalıdır. Bu ruhu yakalayanların oluşturdukları takımlar er geç mutlaka başarıyı yakalayacaklardır. “Ben” duygu ve düşüncesini benimseyenlerden oluşan takımlar ise hiçbir zaman başarıyı elde edemezler. Etseler bile, devamlılığı olmayacağı tecrübelerle ispatlanmıştır. Geçici başarılar ise yasal olmayan başarılardır. Örneğin şike gibi… Spordaki adalet duygusu öngörülen vazgeçilmezdir. Bu manada Ata’nın deyişi dillerden yıllarca düşmediği gibi, düşmeyecektir de. Ancak, bu deyişi dil ile söylerken, hal ile de yaşama geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ne mutlu bu erdeme sahip sporculara ve spor camiasına. “Ben” değil “Biz” ve “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” söylemlerini unutmayanlara.

Bu bağlamda bir hikaye ile yazıma son vermek istiyorum.

Ev sahibinin fare kapanına koyduğu iştah açıcı yiyecekleri gören fare, can korkusundan yiyeceklere bir türlü ulaşamaz ve evin bahçesindeki tavuğa giderek durumu anlatır. Tavuk “Bana ne. ‘Beni’ ilgilendirmez” der. Fare bu sefer bahçedeki koyuna giderek durumu anlatır. Ondan da aynı cevabı alan fare evin tek ineğine giderek ondan da aynı cevabı alınca ne yapacağını düşünürken evden “Ahhh” diye bağıran kadının acı sesini duyunca sesin geldiği yere gider. Bir de ne görsün, bir yılan kuyruğundan kapana sıkışmıştır, kadın kapana elini uzatınca yılan kadının elini ısırır. Zehirli olan yılan evin hanımını doktorluk yapar. Doktor iyileşmesi için tavuk suyu çorba önerir. Tavuğu keserler kadına çorba yaparlar yine geçmez. Doktor koyun etinden paça çorbası önerir, koyunu kesip çorba yaparlar yine iyi gelmez, kadın ölür. Defin işlemlerinden sonra mevlit için et gereklidir. İnek de bu şekilde tavuk ve koyun gibi hayata veda eder.

Kıssadan hisse: Hikaye bu ya, “Ben” ve “Biz” ile ilgili hoş bir ders olduğu düşüncesini taşıyorum. Ne dersiniz?

“Ben”likten uzak, “Biz” diyenlerden oluşan sporcular, taraftarlar, yönetimler olmak ümidi ile; sağlıklı, mutlu, spor dolu yarınlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.