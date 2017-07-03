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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Körfez'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Kaza, D-100 Karayolu Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Körfez'de bulunan bir gaz dolum tesisinde çalışan Muharrem Koç idaresindeki 41 RZ 774 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçtan çıkan Muharrem Koç hafif yaralandı. Muharrem Koç tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç nedeniyle ulaşım aksadı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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