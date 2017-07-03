Taksi durağında kasıtlı yangın şüphesi!

Kartepe Maşukiye’de 5 ay önce kurulan ve daha önce camları kırılarak zarar verilen taksi durağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu taksi durağı kullanılamaz hale geldi

Kartepe Maşukiye’de 5 ay önce kurulan Maşukiye Taksi durağında gece saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle taksi durağı kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. 15 taksicinin bağlı bulunduğu durağın kısa bir süre önce de camlarının kırıldığı, bu olayın da kasıtlı yapılmış olabileceği ileri sürüldü. Durak çalışanları ve bağlı bulundukları şoförler odası daha önce meydana gelen durak camlarının kırılması olayı ve yeni yaşanan yangın olayının en kısa sürede aydınlatılması ve varsa sorumlularının bulunmasını istedi. Kartepe bölgesinde taksi duraklarının belirlenerek, plaka ihaleleri gerçekleştikten sonra, bölgede resmi olarak çalışan taksiciler ile hususi araçları ile taksi gibi çalışan şahıslar arasında, zaman zaman hoş olmayan olayların yaşandığı, Maşukiye taksi durağında yaşanan bu olaylarında yine aynı nedenlerle olmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Nuri AKÇAHARMAN