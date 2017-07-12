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Taksiciyi katleden şahsın cezası belli oldu!

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Taksiciyi katleden şahsın cezası belli oldu!
İzmit'te geçen yıl 19 Kasım'da, taksici Halil Güney'i ormanlık alanda pompalı tüfekle öldüren, aracı benzin dökerek yakan Gökhan Yıldoğar, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve ayrıca 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Geçen yıl 19 Kasım günü meydana gelen olayda, İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki taksi durağından aracına binen kişi ile ayrılan Halil Güney'den haber alınamadı. Halil Güney'in cesedi Derince'de ormanlık alanda, aracı ise Körfez İlçesi'nde benzin dökülerek yakılmış halde bulundu. Dizel motorlu aracın benzin dökülerek yakılması nedeniyle polis çevrede bulunan akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarını inceledi. Akaryakıt istasyonundan bidonla benzin ve çikolata alan Gökhan Yıldoğar tespit edildi. Polis, taksiciyi pompalı tüfekle öldüren, taksicinin üzerindeki günlük hasılatı gasp eden Gökhan Yıldoğar'ı gözaltına aldı. Gökhan Yıldoğar tutuklanarak cezaevine konuldu. Bugün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Gökhan Yıldoğar 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'silahla yağma' suçundan 12 yıl, 'mala zarar verme' suçundan ise 4 yıl olmak üzere ayrıca 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

IZMIT'TE TAKSICIYI OLDUREN GOKHAN YILDOGAR AGIRLASTIRILMIS HAPIS CEZASINA CARPTIRILDI. GOKHAN YILDOGAR TAKSICIYI OLDURDUKTEN SONRA ARACI BENZIN DOKEREK YAKMISTI. FOTOGRAF-IZMIT-DHA

IZMIT'TE TAKSICIYI OLDUREN GOKHAN YILDOGAR (FOTOGRAFTA CIKOLATA ALAN KISI) AGIRLASTIRILMIS HAPIS CEZASINA CARPTIRILDI. GOKHAN YILDOGAN ARACI YAKMAK ICIN AKARYAKIT ISTASYONUNDAN BIDONLA BENZIN ALIRKEN,. CIKOLATA DA ALMISTI. FOTOGRAF-IZMIT-DHA

IZMIT'TE TAKSICI HALIL GUNEY'IN (FOTOGRAFTAKI KISI) OLDUREN KATIL MUEBBET HAPIS CEZASINA CARPTIRILDI. FOTOGRAF-DERINCE-DHA

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Yorumlar
Keskin
12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:09
15:09
bunu perşembe pazarında sallandıracaksın.
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