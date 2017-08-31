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Tam akıllı evlere ilgi büyük!

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Tam akıllı evlere ilgi büyük!
KY YAPI’nın Değirmendere’de inşaatına başladığı tam akıllı ev projesi olan ‘‘Alibey Konakları’’ büyük ilgi görüyor

Değirmendere’de inşasına başlanan, 5 Blok 32 daireden oluşan ‘’tam akıllı ev sistemini’’  içeren Alibey Konakları’nda dairelerin hepsi 3+1 dubleks ve 165 m2 alana sahip olacak.

 

12 AYDA TESLİM EDİLECEK

Nitelik, estetik ve ulaşılabilirlik unsurlarını bir arada toplayan Değirmendere Alibey Konakları 12 ay gibi kısa bir zamanda teslim edilecek.

 

BÜTÜN DAİRELER DENİZİ TAM GÖRECEK

Değirmendere Alibey Konakları hakkında bilgiler veren genç işadamı Kadir Yıldız şunları söyledi: ‘’ Alibey Konakları  değerli bir projedir. Değirmendere’nin sektör anlamında en prestijli projesi olacak. Her bir dairenin bütün alanları deniz gören muhteşem manzarasının yanı sıra kapalı otoparkından jeneratörüne, su deposundan dış görüntüsüne kadar her şeyi özel olacak. Öyle sıradan bir yapı olmayacak. Muhteşem mimarisi ile sıra dışı ve tam akıllı ev sistemi ile bu proje Değirmendere’nin prestiji olacak. KY YAPI olarak konumumuz gereği, güçlü, nitelikli, estetik ve en önemlisi ulaşılabilir projeler inşa etmeyi kendimize misyon edindik. Bu istikamette ayrıcalıklı konutların herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Açıkça söylüyorum.  Değirmendere’deki projemizi görmeden kimse daire almasın’’dedi.

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FAİZSİZ ÖDEME ve TAKAS SEÇENEĞİ DE MEVCUT

Ödeme koşulları hakkında da bilgiler veren Yıldız şöyle devam etti: ‘’Satış Ekibimiz doğru zamanlar da çok çeşitli kampanyalar yapıyor. Ödeme koşulları da çeşitli tabi ki. Örneğin, sıfır faiz olanağımız var ki yoğun talep gören bir uygulama. Devam eden etabımızda teslime kadar önceden belirlenen periyotlarda faizsiz ödeme yapabiliyorsunuz. Bununla beraber başka bir gayrimenkulünüzü değerlendirmek isterseniz takas seçeneğimiz de mevcut.’’dedi. Değirmendere Alibey Konakları için 0(541) 729 29 40 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

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Firma Sahibi Kadir Yıldız

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