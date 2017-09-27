Tam gaz zirveye…

Hakan Yağcıoğlu

Fatih Kavlak dönemiyle ilk maça dün çıktık…

Aldın deplasmanında takımımız ve gazeteci arkadaşlarımız terlerken, biz de klavye başında ve TV’den yoksun olarak maçı dakika dakika internetten takip etmeye çabaladık…

Kadro aynı…

Futbolcular aynı…

Alternatif yok…

Bakalım nasıl sonuç alacaktık?..

Fatih Kavlak taze kan olsun ve yeni bir sayfa açılsın diye dua ettik…

Aydın Günaydın ile 3 puanı alan takım, dün de galip gelirse, bir anda üst sıralara yükselecekti…

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti…

Umutlarımız arttı…

Nitekim ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Kocaelispor, Sefa ile penaltı kaçırırken, 61’de Burak Süleyman ile golü buldu…

Ve sonra aldığımız bilgilere göre tam bir sinir savaşı başladı…

Kocaelispor öyle beklendiği gibi savunmaya çekilmedi…

İkinci gol için bastırdı…

Aldın ise beraberlik için geldi…

Ancak Fatih Kavlak yönetimindeki Kocaelispor, topu iyi çevirerek zamana oynadı ve sonunda 3 puanı alarak, iki maçta 6’ncı puanını aldı ve asıl bulunması gereken üst sıralara doğru yol aldı…

Ümit Metin Yıldız sonrasında gelen bu iki galibiyet, çok anlamlı…

Ama önemli olan kazanmak…

Demek ki bu takım gol atınca kazanmasını da bilecek…

Kondisyon ise aldığımız bilgilere göre mükemmel…

Yani zeytini yorduk yorduk sonunda Fatih Kavlak çatala batırdı…