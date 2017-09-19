Tam yetki Aydın Günaydın’a verildi mi?..

Ümit Metin Yıldız ile yolların ayrılmasının ardından Kocaelispor’u önceki akşamki antrenmanda tahmin edildiği gibi Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın çalıştırdı.

1 SAAT 35 DAKİKA SÜRDÜ

Antrenman öncesi Günaydın, A takım futbolcuları ile tek tek tokalaştı ve beklentilerini futbolcu grubu ile paylaştı. Yeşil Siyahlıların ise antrenmanda moralinin son derece bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı. Yarım saat rötarlı başlayan Günaydınlı ilk antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenmanda serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri yapıldı.

DAR ALANDA MAÇ

Ardından takım ikiye bölündü ve toplu halde zamana dayalı hafif tempolu düz koşu yapıldı. 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından bir kez daha koşuldu. Son olarak 3 takım dönüşümlü olarak dar alanda çift kale maç yaptı. Moralleri bozuk olsa da her zamanki gibi futbolcu grubunun antrenman iştahı, maçtaki tempo yüksekti. Maçın ardından yenileme çalışması yapıldı ve antrenman sona erdi. Ahmet AKAY