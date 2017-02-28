Tamyüksel’den büyük başarı

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Muhammet Halit Tamyüksel, Kocaeli Okul Sporları Karate İl Birinciliği Yarışmalarında İl 3.’sü oldu

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Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nün 19 Şubat 2017 tarihinde düzenlemiş olduğu 2016- 2017 Kocaeli Okul Sporları Karate İl Birinciliği Yarışmalarında, Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni temsil eden Muhammet Halit Tamyüksel, Genç Erkekler Karate Kumite 62 kg kategorisinde il 3.’sü oldu. Tamyüksel’in il dışı müsabakalarda da ilimizi temsil edeceği öğrenilirken konuyla ilgili açıklama yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, “İş dünyasının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan okulumuz, spor alanındaki başarılarıyla da örnek olmaya devam ediyor. Son olarak Muhammet Halit Tamyüksel isimli öğrencimiz, Genç Erkekler Karate Kumite 62 kg kategorisinde il 3.’sü olarak bizleri gururlandırmıştır. Kendisini kutlar, başarıda emeği geçen okul idaresine, öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.