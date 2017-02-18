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Tan: Artan liman tesisleri yeni felaketlerin habercisi

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Tan: Artan liman tesisleri yeni felaketlerin habercisi
CHP İl Başkanlığı Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Müzeyyen Topçu Tan, Körfez’de yaşanan kirliliğin devam ettiğini belirterek, “Bölgede gittikçe genişleyen, sayıları artan liman tesisleri ve yüzlerce yakıt tankı yaşanabilecek yeni felaketlerin habercisi”

Körfez’de Limanlar bölgesi yakıt tanklarından denize dökülen akaryakıt, Dilovası, Tavşancıl ve hatta Yalova kıyılarında büyük bir çevre felaketi yaratmış, kirlilik nedeniyle yüzlerce deniz kuşu telef olmuştu. Felaket sonrası Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kirliliğin temizlenmesi için çalışmalar yapıldı.

 

“KİRLENME DEVAM EDİYOR”

CHP İl Başkanlığı Çevre ve Sağlık Komisyonu, son durumu görmek üzere 8 Şubat 2017’de bölgeye bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Müzeyyen Topçu Tan, “Derince, Tavşancıl sahil kesiminde yapılan incelemeler ve görsel kayıtlarla, kıyıda derin ve gizli bir kirlenmenin devam ettiğini gördük ve belgeledik. Kıyıda gözden kaçan bu derin ve gizli yakıt kirliliği havalar, sular ve sahil ısındığında eriyerek yeniden bir çevre sorunu yaratacaktır” dedi.

 

“YENİ FELAKETLERİN HABERCİSİ”

Tan, “İncelemelerimiz sırasında Tavşancıl kıyısındaki bir sosyal tesisi de ziyaret ettik. Tesis yetkilileri kıyıya inen müşterilerinin ayakkabılarındaki yakıt kirliliği nedeniyle tesislerinin tabanının kirlendiğini bizlere söyledi ve gösterdi. CHP İl Çevre ve Sağlık Komisyonu olarak bölgede gittikçe genişleyen, sayıları artan liman tesisleri ve yüzlerce yakıt tankının Körfez’de yaşanabilecek yeni felaketlerin habercisi olduğunu duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

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