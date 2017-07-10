Tan çiftine sürpriz kutlama

Halise ve Enver Okan çifti, yakın arkadaşları Fatma ve İsmail Tan çiftine evlilik yıldönümü sürprizi hazırladı. 20. evlilik yıldönümünü kutlayan Tan çifti oldukça mutlu oldu

Körfez Yarımca Atalar Mahallesi'nde hizmet veren Livadi Çiçekçilik isimli iş yerinin sahibi Fatma ve İsmail Tan çifti, 20. evlilik yıldönümlerini kutladı. Tan çiftinin en yakın arkadaşları olan Arasya Organizasyon Firması'nın sahipleri Halise ve Enver Okan çifti, Tan ailesi için özel bir mekanda güzel bir evlilik yıldönümü programı düzenledi. Kendileri için mekanın hazırlandığını gören Tan çifti, evlilik yıldönümlerini güzel bir mekanda çok özel bir şekilde kutlamış oldu. Tan ailesi, Okan ailesine bu güzel jestlerinden dolayı teşekkür etti.