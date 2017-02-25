Tapu devirlerinde değişiklik

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, tapu devirleri ve çeklerin borsanın takas sistemi üzerinden yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Karadağ, CEO Club toplantısında yaptığı açıklamalarda, “Biz iş yapma tarzımızı bir sonraki kademeye taşıyacaksak borsadaki menkul kıymetleri kullanmamız lazım. Şimdi ne yapıyoruz biz bu sistemde, yapabilirsek, Türkiye'deki tüm tarım arazilerinin toplulaştırılmış şekilde borsada alalım satalım. Tapuda en likit olmayanı likit hale getireceğiz Körfez'den Balkanlar'a kadar tüm menkul kıymetlerin (borsada) satışı olmasını istiyoruz” dedi.

MB İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Karadağ, çek sisteminin de borsaya entegre edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Diğer alanda da borsanın sofistike iş modelini, mümkünse çek sistemini, Merkez Bankası'yla görüşüyoruz, bu sisteme entegre edeceğiz" dedi. HFT sistemik risk değil Karadağ, Çarşamba günü borsa seans kapanışından kısa bir süre önce Turkcell ve Koç Holding hisselerinde meydana gelen ve devre kesicilerin çalışmasına neden olan sonra da telafi edilen yüzde 10 kaybın yüksek frekanslı emir iletimi sonucu olduğunu söyledi.