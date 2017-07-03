Tarhan: 42 derecede şartlar gerçekten çok zor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güven Park'tan başlattığı Adalet yürüyüşü Kocaeli Milletvekilleri ile birlikte Kocaeli il sınırına ulaştı

Kortej düzeninden de sorumlu olan Tahsin Tarhan ve Kocaeli Milletvekilleri katılımın yüksek olduğu Pazar günü, Maltepe hedefine bir adım daha yaklaştı.

HERKES İÇİN ADALET

Tarhan "Adalet yoksa temel haklar baltalanmış demektir. Artık kimsenin kişisel özgürlüğü, mülkiyet hakkı, güvencesi yok demektir. Devletin en önemli görevi vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin, mülkiyetlerinin güvencesini sağlamaktır." dedi

NE SICAK NE OLUMSUZ SÖYLEMLER BİZİ VAZGEÇİREMEZ...

Sözlerine devam eden Tarhan şunları söyledi: "42 derece sıcakta devam eden yürüyüş şartları gerçekten çok zor. Bir Milletvekilimiz kalp krizi geçirdi ancak ne sıcaklar ne de olumsuz söylemler bizi yolumuzdan döndüremez. Bizim yürüyüşümüz yalnızca Tutuklu Milletvekilleri için değil. Bu yürüyüş adaletin sağlanması için. Herkes için, hepimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için. Bu yürüyüşe bir grubun kendi milletvekili için yaptığı yürüyüş olarak bakanlar çok yanılıyor. Ülkemizin geleceği için adaletin sağlanması şarttır. İşçimiz, esnafımız, çiftçimiz, gençlerimiz ile birlikte Kocaeli'den 5 gün süreyle geçecek olan Adalet sevdalılarını en güzel şekilde ağırlayacağız" dedi