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Tarhan: Acaba hangi kıyıyı beğendiniz de...

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Tarhan: Acaba hangi kıyıyı beğendiniz de...
TBMM’de görüşmeleri devam eden Serbest Bölgeler Yasa Tasarısı üzerinde, konuşan Tahsin Tarhan, “Merak ediyorum, acaba hangi kıyıyı beğendiniz de bu yasayı getirip önümüze dayadınız?” diye sordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri devam eden Serbest Bölgeler Yasa Tasarısı üzerinde, CHP Grubu adına Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan konuşma yaptı. Konuşmasında, hem Ekonomi Bakanlığı’na, hem de AKP Milletvekillerine eleştiriler yönelten Tarhan, “Bu yasa ile ne kaçırılmak isteniyor?” diye sordu.

 

“YASA YAPMA TEKNİĞİ AÇISINDAN UYGUN DEĞİL”

Tahsin Tarhan, Kasım 2016’da tamamlanan Serbest Bölgeler Yasa Tasarısı üzerinde konuşarak, “Bu tasarı iyi çalışılmamış bir tasarı. Öncelikle yasa yapma tekniği açısından uygun değil. Bize gönderilen tasarı 24 madde. Verilen değişiklik önergeleri ile 15 maddeye düşürüldü. Ancak ne Bakanlık, ne de AKP Milletvekilleri verdikleri önergeleri biliyordu. Dışarda bürokratların hazırladığı önergelerin gerekçeleri bile aynıydı. Kurum ve kuruluşların temsilcileri konuşmadı” dedi.

 

“ÖNERGEMİZ REDDEDİLDİ”

Tarhan, “Görüşmelerde bir alt komisyon kurulması teklifimizi reddeden iktidar milletvekilleri, kasımdan bu yana ‘TBMM Genel Kurul gündemine neden bu tasarı hala gelmedi?’ diye sormadı. Ama biz merak ediyor ve soruyoruz; Bu yasayla kaçırılmaya çalışılan şey ne? Son dönemde gelen yasaların çoğunda acele kamulaştırmaya dair maddeler var. Bu tasarıda kıyıların, tarım arazilerinin, askerî alanların, çayır ve meraların acele kamulaştırma dışında kalmasını istedik ama önergemiz reddedildi. Merak ediyorum, acaba hangi kıyıyı beğendiniz de bu yasayı getirip önümüze dayadınız?” şeklinde konuştu.

 

“ACİLEN GERİ ÇEKİLMELİ”

Tahsin Tarhan, Serbest Bölgelere karşı olmadıklarını, serbest bölgelerin doğrudan döviz kazancı olduğunu, İhracatın artmasının ve ihracat pazarlarının genişlemesini sağlayacağını, yabancı sermayeyi çekeceğini ve istihdamı arttıracağını söyledi. Ancak tüm bunların olabilmesi için güvenli, demokratik ve sağlam bir ekonomiye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Bizim ülkemizde serbest bölgeler neye yarıyor biliyor musunuz? İthalatın artmasına yarıyor sadece. Yasa yapma tekniğine uygun olmayan, AKP milletvekilleri, hatta bakan tarafından bile tam olarak anlaşılmamış olan, ülke gündeminden uzak bu tasarı acilen geri çekilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

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