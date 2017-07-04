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Tarhan: Kocaeli kendine yakışanı yapacaktır

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Tarhan: Kocaeli kendine yakışanı yapacaktır
19 gündür devam eden Adalet Yürüyüşü dün binlerce kişi tarafından karşılanarak Kocaeli sınırlarına ulaşmıştı

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte en önde yürüdüğü Adalet Kortejini Yahya Kaptan’da vatandaşlar gül atarak karşıladı.

 

DÜNYA’NIN EN MASUM İSTEĞİNE KİMSE "TERÖRİST" DİYEMEZ

Tahsin Tarhan “On binlerce kişi, yaşlısı, genciyle hep birlikte dünyanın en haklı yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Tüm provokasyonlara rağmen sadece adalet çağrısı yapıyor, bu kadar güzel bir topluluğa terörist demek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek demektir. 2010 referandumundan sonra Terör örgütleriyle birlikte adaleti temelinden sarsanlar, bugün adalet için mücadele edenlere bir şey söyleme hakkına sahip değildir. Siyasi ve hukuki anlamda Türkiye’yi orta doğu bataklığına çeviren iktidar bir an önce toplumu ayrıştırıcı tutumundan vazgeçmelidir” dedi.

 

KOCAELİ YAKIŞANI YAPACAKTIR

4 gün boyunca Kocaeli’de olacak adalet korteji için Tahsin Tarhan, “Kocaeli sosyo kültürel yapısı itibariyle, hoşgörülü tutumu ve her kesimden vatandaşın barış içinde yaşaması etkisinde Adalet Kortejini en güzel şekilde ağırlayacaktır” dedi

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