Tarhan: Yürüyüşe Yahya Kaptan damga vurdu

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan da yapılan yürüyüşün Kocaeli geçişi ve büyük final hakkında açıklamalarda bulundu

Yürüyüşün Ankara’dan itibaren plansız şekilde başladığını dile getiren Tarhan, halkın ilgisinin ilk günden sonra giderek arttığını, Kocaeli’de ise genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanların büyük bir sevgi seli ile karşılaştıklarını dile getirdi.

KOCAELİ KONUŞULDU

Kartepe girişinde binlerce insan karşılama noktasına geldiğini anlatan Tarhan, “Yahya Kaptan’da verdiğimiz konaklama aslında yürüyüşe damgasını vurdu. Yürüyüşe başka illerden katılan vatandaşlar Yahya Kaptan’daki misafirperverlikten çok etkilendi. Mahalle sakinleri insanları evlerine davet etti, yıkanacak eşyalarını, duş ihtiyacı olup olmadığını sordu. İstanbul’a varana kadar Yahya Kaptan konuşuldu. Yürüyüş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin demokrasi açısından yıllarca konuşulacak” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber:

Kocaeli Adalet mitingine akın etti