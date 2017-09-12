Tarhan'dan Ceyhan'a cevap

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'a cevap verdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'a yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunmuş bunun üzerine Ceyhan kendisine sert tepki gösterek sorularıma cevap vermezse karektersizdir ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan Ceyhan'a cevap verdi.

"SİYASETİN TİCARET BULAŞMASINA KARŞI ÇIKIYORUM"

Tarhan yaptığı yazılı açıklamada "İl Başkanı sakin olsun, hakaret etmesine gerek yok. Ben kimseye hakeret etmedim. Siyasi kimliği olan bir kişi Kamu ihalelerine dahil olmuş mu olmamış mı onu ortaya koydum. Bu durumu Cumhurbaşkanı açıkladı. Yolsuzluğa bulaşanları kenara koyacağız dedi. Cumhurbaşkanı da Fetöcü mü? İl Başkanları toplantısında gözlerinizin içine baka baka söyledi. Kocaeli'de kamu ihalelerini alan İnşaat şirketinin kim olduğu, hangi kamu ihalelerini aldığı, nerelere iş yaptığını bütün Kocaeli kamuoyu biliyor. Siyasi kimliği ortada olan İl Başkanının bu inşaat şirketiyle nasıl bir ilişkisi var? Kendi Mobilya şirketi üzerinden 1.628.639.00 TL fatura kesebiliyor. Burada dikkatlice araştırma yapılacak olursa inşaat ihalelerini alan belli, ihaleleri o şirkete veren siyasi güç belli, bu siyasi gücün Kocaeli İl Başkanı belli. Tam anlamıyla ticari çeteleşme söz konusu. Siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanma durumu söz konusu. Biz Kimsenin Ticareti ile ilgilenmiyoruz. Allah daha çok versin Ben siyasetin, ticarete bulaşmasına, ticaretle uğraşan vatandaşa yapılan haksızlığa karşı çıkıyorum."

"SİYASİ KİMLİĞİNİ KULLANIP İHALE ALMIŞ MI ?"

"İl Başkanı Siyasi kimliği üzerindeyken Kamu ihaleleri almış mı? Almamış mı? Bakanlıkla iş yapmış mı? Yapmamış mı? Burada siyaseten etik dışı bir durum var mı? Yok mu? Ben bunları soruyorum. İl Başkanı telaştan olacak ki kendisiyle ilgili verdiğim soru önergesini bile okumamış. "Meclise benimle ilgili 6 sorudan ibaret bir soru önergesi vermiş" diyor. 6 soru değil 10 soruluk bir önerge verdim daha ondan bile haberi yok. İl Başkanının yoksuzluk haberini daha önce Sözcü gazetesi tüm belgeleriyle yayınlamıştı. Ben bu durumun açıklaması için Soru Önergesi verdim. Akp İktidarı Maalesef İl Başkanına Hesap sormak yerine Ticari Sır kalkanını devreye sokarak koruma yolunu tercih etti. İl Başkanı koltuğu için kaygılı olacak ki AKP İl kogrelerinden bahsetmiş, "Özel ekip kurup para mı aldın" demiş. Para almalar, Şirketler arası para transferleri, onların bildiği iş. Ben siyasetin temiz kalmasını, siyasetçinin siyasi kimliği ile ticarette olmaması gerektiğini savunuyorum."

"KAMUYA KESTİĞİ FATURALARI AÇIKLASIN"



"İl Başkanı, 2015 yılından sonra kamuya iş yapmadım. Bunun hesabını sormak herkesin hakkıdır diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Soru Önergeme verdiği cevapta 2015 - 2017 yılları arasında 7 adet Kamu ihalesinin İl Başkanının şirketine verildiğini doğruluyor. Kimse yattığı yerden para kazanmıyor. İl Başkanı Önce benim bu devlete ne kadar bağışta bulunduğumu, yaptırdığım okulları araştırsın ondan sonra para konuşmayı denesin. Kendi partisinden seçilen Cumhurbaşkanının bana Yüksek Vatandaşlık Onur Ödülü verdiğini de hatırlatmak isterim. Ben hiç bir zaman kimsenin özel sektöre yaptığı işlerle ilgilenmedim, ilgilenmem. Biz özel sektöre yaptığı işlerin hesabını sormuyoruz. Kamuya kestiğin faturaların açıklamasını bekliyoruz. İhalleri teklif usulü ile mi aldın, açık ihaleyle mi aldın? Biz bunun hesabını soruyoruz."

"TBMM'DE AÇIKLAYACAĞIM"

"Bugüne kadar bir çok AKP İl yöneticisini ve siyasetçiyi çalışmıyorlar, Kocaeli'ye hizmet etmiyorlar diye eleştirdim. Ama kimseye Yolsuzlukla ilgili bir itamda bulunmadım. Belgeler ortada, İl Başkanının yaptığı işler, kestiği faturalar ortada... İl Başkanı kendisine çok güveniyorsa istediği bir Televizyon programında bu konuyu konuşabiliriz. Böylece bir siyasinin uslübunun nasıl olması gerektiğini de bu program sayesinde öğrenmiş olur. Belgeler ve gerçekler ortada, konuyu saptırmaya çalışmaya gerek yok. İl Başkanı cevap vermeden hakaret etmeye devam ederse, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yolsuzluğu daha detaylı bir şekilde açıklayan bir basın toplantısı düzenleyeceğim."

