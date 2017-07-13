Tarihe saygısızlık, doğaya tecavüz!..

Mustafa Küpçü

Normal bir insan, öncelikle ailesine ve aile geçmişine saygılıdır. Geçmişini, fotoğraflarda ve önceki kuşaklardan kalan ürünlerde saklar. Babadan, dededen kalma bir ev, bir radyo, bir giysi, bir ürün gibi. Büyükbabamın 1932 yılında ilk yaptığı sürahi, traş takımı, çakısı ve aile geçmişime ilişkin fotoğraflar, benim en değerli emanetlerimdir. Ben de onları oğluma ve torunlarıma bırakacağım.

Leyla Atakan’ın vefatından sonra ona ve ailesine ait onlarca fotoğraf bana ulaştı. Duyarlı bir kişi bu fotoğrafları Maşukiye’deki evinin civarında çöpler arasında bulmuş!

HALKEVİ binasını düşünüyorum; Cumhuriyet döneminin bu kentteki “simge” yapılarından biri. Bu kent insanına sinema, tiyatro, konser ve sanat eğitimleri için yuva olmuş. Ama bu tarihi yapı bakımsız. Şimdi tam önünden tramvay hattı da geçiyor! Oluşacak vibrasyonla o tarihi yapının yıkılma olasılığı hayli yüksek! Düşünüyorum da, tramvay hattını oradan geçirmeyi planlayanlar bu tarihi yapıyı korumayı hesapladılar mı?

Ya, Mimar Sinan’ın kentimizdeki tek eseri olan YENİCUMA CAMİİ önüne dikilen metal yığını nedir? Hangi “şehircilik kültüründe” böyle bir ucubeye yer vardır? İşin uzmanları uyardıkları halde inatla inşa edilen o köprünün Yenicuma tarafındaki metal boynuzları duyarlı insanların yasal mücadelesiyle söküldü. Yapımı ve sökümü için harcananlar halkın cebinden çıktı. Sorumlular hiçbir bedel ödemediler. Hak mı, adalet mi bu?

İstanbul-Üsküdar’da, hemen deniz kıyısında bulunan tarihi ŞEMSİ PAŞA CAMİİ tam 437 yıllık bir tarihi eser. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar sahilinde kazıklar çakıyor! Bu güne kadar gelen tarihi camide derin çatlaklar oluşmuş! Bu kazıkları çakan teknik adamlar, karar verciler bu sorunu nasıl düşünmezler?

İnatla sürdürülen GALATAPORT Liman İnşaatı yüzünden de Karaköy’deki tarihi yapılar yıkıldı. İstanbul gibi tarihi kentlerde geçmişin mirası titizlikle korunur. Paris’e gidin, tarihi mekanların bulunduğu alanlarda çivi çakılamaz! Roma, Floransa, Viyana, Madrit’i inceleyin. Her tarafı tarihi eserlerle dolu.

SULTANAHMET CAMİİ, 1609-1617 yılları arasında, Sultan 1. Ahmet zamanında mimar Sedefkar Mehmet Ağa’nın bir eseri. Yabancılar bu camiye “Mavi Cami” diyorlar. Her yıl binlerce turist ziyaret ediyor ve halen ibadete açık. İstanbul’daki “tarihi yarımada” nın en güzel eserlerinden biri. Ama, bu tarhi eseri adeta altına alırcasına gökdelenler yapılmasına göz yumuldu! Tarih ve çevre duyarlı kişi ve kurumlar Yargı’ya başvurdu. Yargı, Sultanahmet Camiine tecavüz eden katların yıkımına karar verdi. Ama bir türlü yıkılmıyor, yıkılamıyor!?

Ya doğal çevreye saygı?

İnsanın aklı almıyor; doğa harikası AYDER YAYLASI “TOKİ Kentsel Dönüşüm alanı yapılmış!

Dünyanın 100 doğal ormanından biri olan Artvin-CERRATTEPE’de madencilik için izin verilmiş.

Doğa harikası UZUNGÖL önce çevresi betonlaştırılmış, sonra yapılanmaya açılmış!

Oksijen deposu ve bitki çeşitliliği ile dünyaca ünlü KAZDAĞLARI’nda siyanürle altın aranıyor!

Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda İzmit Körfezi yüzlerce balık çeşidiyle bir üretim merkeziydi. Her hafta sonu İstakoz yerdik. Sahilimiz çiroz salkımlarıyla süslenirdi. Her köşesinden denize girebilirdik. Ya şimdi? Yüzlerce kilometre ötede ege ve akdeniz kıyılarında deniz ve güneşten şifa arıyoruz! Ama insanın vahşeti buraları da kirletiyor! Ormanlar yakılıp lüks oteller yapılıyor!

Ama turist temiz bir deniz ve kirletilmemiş bir doğa arıyor!

Tarihe ve doğaya ihanetin bedeli çok ağır oluyor!

Yeter artık!

Biraz akıl, biraz bilinç, biraz da insaf lütfen!..