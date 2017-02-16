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Tarihi Kocaçınar Kara Fırını açıldı

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Tarihi Kocaçınar Kara Fırını açıldı
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, Koca Çınar Sokak’ta faaliyet göstermeye başlayan Halil Parlak’ın sahibi olduğu Kocaçınar Kara Fırın önceki gün açıldı.

Fırının açılışına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, AKP SKM Başkanı Mecit Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışa katılanlar işyeri sahibi Halil Parlak’a başarılar ve helal kazançlar dilediler.

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