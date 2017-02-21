Tarihi Yeni Cuma Camii kapanıyor...

İl Müftüsü Yusuf Doğan, Yeni Cuma Camii’nin Mart ayının sonunda tadilata alınacağını belirterek “Orhan Camii ibadete açıldığında Yeni Cuma tadilata alınacak. Yeni Cuma Camii’nin tadilatının tahminen iki yıl sürmesini bekliyoruz” dedi

İl Müftüsü Yusuf Doğan il müftülüğündeki makamında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Türk Diyanet Vakfının faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Türkiye Diyanet Vakfı bizlere finans desteği sağlayan önemli bir vakfımızdır. Vatandaşlarımızın destekleri ile yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 2011’den beri düzenli burs veriliyor.240 bin öğrenciye burs veriliyor. Bu bursların tutarı 56 Milyon 545 Bin lira. 23 bin 982 öğrenciye geçen eğitim öğretim yılında burs yardımı yapılmış” dedi.

“YURT ARAYIŞIMIZ VAR”

İl Müftüsü Doğan konuşmasında, “Kocaeli’de de bir yurt arayışımız var. FETÖ’den alınan bir kısım yerlere talip olduk ama bir dönüş olmadı. Biz 40 kişilik bir bina ve iki daire kiraladık kendi imkânlarımızla Bina da 40 kız öğrencimiz iki dairemizde de 10 erkek öğrencimiz var. .Devlet hastanesinin altında kız yurdumuz. Erkek öğrencilerimizin daireleri Bayındırlık konutlarında yer alıyor. İkinci yarıyılda bu yurt hizmetimiz sürüyor. Öğrencilerimiz hafta sonu da kalabiliyor. Derslerle ilgili takviye eğitim hizmeti verebiliyoruz. Şu anda faaliyete başlanmış durumda” dedi.

“ÜCRET ALMIYORUZ”

Kendi misyonumuza uygun nesiller yaratma çabasında olduklarını vurgulayan Doğan, “Ağırlıklı olarak ilahiyat fakültesi ama diğer fakülte öğrencilerinden de talep var. İlimizde öğrenci sayısı 80 bin küsur. Çok yapalım derken elimize yüzümüze de bulaştırmak istemiyoruz. Bizim kendi misyonumuza uygun nesil noktasında bir çaba göstermek istiyoruz. Her hangi bir ücret almıyoruz. İlave burs veriyoruz. İstediğimiz şey sadece kendi alanlarında başarılı, dini değerlere sahip, geleceğimizde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak bir nesil yetiştirmek çabasındayız” açıklamasında bulundu.

“YENİ CUMA MART SONUNDA TADİLATA ALINACAK”

Yeni Cuma Camii’nin Mart ayının sonunda tadilata alınacağını açıklayan İl Müftüsü Yusuf Doğan, “Orhan Camii uzun süredir tadilatta. Beklentimizin ötesinde uzadı. Orhan Camii ibadete açıldığında Yeni Cuma tadilata alınacak. Önce Orhan Camii’nin tamamlanması bekleniyor. Mart sonunda Orhan Camii ibadete açılacak. Ardından Yeni Cuma tadilata alınacak. Tahminen iki yıl sürecek Yeni Cuma Camii” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN NİTELİKLİ ZAMAN ETKİNLİĞİ

Camiyi hayatın merkezine koyacağımız bir model oluşturmaya çalışıyoruz diyen Yusuf “Diyanet okuma salonları adlı projeler yürütülüyor. Çocukların okuldan çıktığında okul dışında nitelikli zaman geçirmesi için böyle projeler uygulanıyor. Kocaeli Pilot illerden bir tanesi bu eğitim programında. Bu eğitimde işlevsellik esas alınacak. Eğitimler camii bünyesinde mekan varsa camilerde, yoksa Belediyelerde ve bu projenin paydaş kurumlarıyla neresi müsaitse orada yapılacak. Bu önemli bir projemiz” dedi. Serkan BORLAK