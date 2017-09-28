Tarım müdüründen Yıldırım’a ziyaret

Karamürsel İlçe Tarım Müdürü Akın Atlıbatur, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı yeni makamında ziyaret etti

Ziyarette, yeni hizmet binası ve kent meydanı projesi dolayısıyla Yıldırım’ı kutlayan Akın Atlıbatur, gelecek yatırımlar hakkında bilgiler edindi. Konuğu ile yakından ilgilenen belediye başkanı İsmail Yıldırım, gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Atlıbatur’a teşekkür etti.