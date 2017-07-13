  • BIST 104.576
  • Altın 140,035
  • Dolar 3,5704
  • Euro 4,0745
  • Kocaeli : 32 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 32 °C

Tarlaya "zehir" baskını!

»
Tarlaya "zehir" baskını!
Kartepe'de 400 kök hint keneviri ele geçirildi

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler,  alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu,  Arslanbey’de 2 ayrı  operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir mısır tarlasına ekili hint keneviri ile bir başka noktada tarla çevresinde saksılara ekili toplam 300 kök hint keneviri elegeçirildi. Jandarma kenevirleri eken şahıs veya şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Stadyumu patlamasının organizatörü yakalandı13 Temmuz 2017 Perşembe 11:40
  • Ormanda kenevir ekmek için ağaçları kesmişler12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:15
  • 12 yaşındaki çocuğu vurdu!12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:19
  • Taksiciyi katleden şahsın cezası belli oldu!12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:47
  • Kocaeli'nin tanınan ismi kaza atlattı12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:42
  • Feci kaza ailenin babasını aldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
  • Belediye binasında yangın çıktı!12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
  • Hamile kadın ve bebeğini katledenler suçlarını böyle itiraf etmiş!12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:43
  • Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı11 Temmuz 2017 Salı 14:48
  • Bir motosiklet kazası ve bir ölüm daha...11 Temmuz 2017 Salı 13:03
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim