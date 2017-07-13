Tarlaya "zehir" baskını!

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Arslanbey’de 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir mısır tarlasına ekili hint keneviri ile bir başka noktada tarla çevresinde saksılara ekili toplam 300 kök hint keneviri elegeçirildi. Jandarma kenevirleri eken şahıs veya şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Kartepe'de 400 kök hint keneviri ele geçirildi
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