Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaraladı

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde bir kadın tartıştığı kişiyi boğazından ve karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı.

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Gülşen Gülbaş Sokak üzerinde bulunan Menekşe Yaşam Sitesi D Blok adresinde meydana gelen olayda Dursun Şahin (59) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Yıldız A. (33) isimli kadın tarafından bıçaklanarak yaralanadı. Boğazından ve karın boşluğundan bıçaklandıktan sonra evden çıkarak yürüyen şahıs sokaktaki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Dursun Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Yıldız A. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yıldız A.'nın Dursun Şahin'i neden bıçakladığı henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN