  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Kocaeli : -5 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : -5 °C

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaraladı

»
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaraladı
İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesinde bir kadın tartıştığı kişiyi boğazından ve karın boşluğundan bıçaklayarak yaraladı.

İzmit Kuruçeşme Cumhuriyet Mahallesi Gülşen Gülbaş Sokak üzerinde bulunan Menekşe Yaşam Sitesi D Blok adresinde meydana gelen olayda Dursun Şahin (59) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Yıldız A. (33) isimli kadın tarafından bıçaklanarak yaralanadı. Boğazından ve karın boşluğundan bıçaklandıktan sonra evden çıkarak yürüyen şahıs sokaktaki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Dursun Şahin, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Yıldız A. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yıldız A.'nın Dursun Şahin'i neden bıçakladığı henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
kuruçeşmeli
02 Şubat 2017 Perşembe 14:03
14:03
şehrimiz ne hale geldi
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İfratçı eski Teğmenden çarpıcı FETÖ itirafları02 Şubat 2017 Perşembe 16:14
  • Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakla yaraladı02 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Kocaeli’de Güvenlik Şube Eski Müdürü FETÖ’den hakim karşısında02 Şubat 2017 Perşembe 13:20
  • Cengiz Topel Havaalanı eski Şube Müdürü FETÖ'den hakim karşısında02 Şubat 2017 Perşembe 12:29
  • Hipodroma 250 polisle baskın!02 Şubat 2017 Perşembe 08:34
  • Sinirine hakim olamayınca silahına sarıldı!02 Şubat 2017 Perşembe 07:52
  • 87 yaşındaki Alzheimer hastası zehirlendi!01 Şubat 2017 Çarşamba 20:32
  • Hırsızlık anı kameralara yansıdı!01 Şubat 2017 Çarşamba 20:14
  • 47 suçtan aranan kişi işte böyle yakalandı!01 Şubat 2017 Çarşamba 20:07
  • İzmit'te cinsel istismar suçundan 10 kişi gözaltına alındı!01 Şubat 2017 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim