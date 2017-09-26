Taşdemir, o iddiaları yalanladı

MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, geçtiğimiz günlerde ‘Meral Akşener’in partisine Gebze’den 600 destek’ şeklindeki iddiaları yalanladı

Geçtiğimiz günlerde MHP Gebze İlçe Örgütü’nden istifa ettiklerini söyleyen muhalifler, basın açıklamasında 600 üyenin istifa edip Meral Akşener’in partisine destek vereceğini iddia etmişti. İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret eden Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ise o iddiaları yalanladı.

KİMSE ŞOV YAPMASIN

Açıklamasında Taşdemir, ‘’Toplantıya katılanların sadece 37’si MHP Gebze’ye üye. Bunlardan sadece 16’sı istifa etti. Geri kalanların da ihracını biz gerçekleştireceğiz. Adam gibi istifa edecekler. Kimse şov yapmasın. MHP’nin gündemini kimse işgal etmeyecek. Seçim kuruluna gitmeden basının önüne çıkıp ‘Ben MHP’den istifa ettim’ diyerek bize hukuki hak veriyorlar. Bu suçtur. İstifa edecek olanlar varsa toplu olarak değil, bireysel olarak YSK’ya başvurularını yapacak. İstifalarını verdiği an seçim kurulu ilçe başkanını ya da il başkanını aramak zorunda. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz’’ şeklinde uyarıda bulundu. Selin BECER