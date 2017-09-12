Taşdemir: "Türkiye Cumhuriyeti hepimizin"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu’nun sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret düzeyinde olan paylaşımına tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu’nun sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret düzeyinde olan paylaşımının sineye çekilecek veya görmezden gelinecek bir durum olmadığını dile getirerek bir açıklama yaptı. Taşdemir, 14 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan meclis toplantısında da konuyu gündeme getireceklerini belirtti.

BELEDİYELER CUMHURİYETİN KURUMLARIDIR

Ne yazık ki ülkemizde uzunca bir süredir Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saldırılar her geçen gün artmaktadır diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyette yaşayarak bu kurumlarda çalışıp karnını doyuran bu tip meczuplar sadece ekmek yediği yere ihanet etmekle kalmayıp, ülkenin tüm değerlerine de ihanet etmekteler. Bu adamın eline çekiç alarak Atatürk heykellerine saldıran ve sonradan deli diye nitelendirilerek ceza verilmeyen hainlerden hiç bir farkı yoktur. Aynı zamanda onu koruyan ve kollayanlar da aynı ihanetin içerisindeler demektir. Belediyeler Cumhuriyet'in birer kurumlarıdır. Ve ait oldukları Cumhuriyete ihanet edenleri bünyesinde barındıramaz. Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi gerici güçlerin işgaline maruz kalmış Belediyeler sistematik olarak her fırsatta Atatürk'e ve Cumhuriyete saldıranlara kol kanat germekte onları beslemektedirler” dedi.

CUMHURİYETİN KURUMLARINDA BÖYLE KİŞİLER YER ALAMAZLAR

Taşdemir, “Belediye Atatürk'e küfreden bir meczub olan Mustafa Armağan'a para ödeyerek getirip konferans verdiremez. Belediye Atatürk düşmanı olan ve içinde Kabataş yalancısı Halime Kökçeyi getirip etkinlik düzenleyemez. Kitap dağıtıyorsunuz Atatürk'le ilgili hiç bir şey yok ama Necip Fazıl var. Bu Belediyeler Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin birer kurumlarıdır. Bazılarına TC ibaresini asmak dahi zor geliyor biliyoruz. Bazılarına zoraki olarak astırıldı. Yaptırılan Mahalle konaklarına bunu koymuyorsunuz, mahalle konaklarında yaptığınız muhtarlıklara da bunu koymuyorsunuz. Örnek verecek olursak Akmeşe'deki iki muhtarlık halâ direniyor TC ibaresini kapılarına asmaya. Kimden cesaret alıyorlar? binayı yapan Nevzat Doğan'dan. Bu binayı Nevzat Doğan bize böyle teslim etti diyorlar. Cumhuriyetin bu kurumlarında Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına yer olamaz. Bu konuda sonuna kadar mücadele edecek ve bundan sonrada bu konuların takipçisi olacağız” diye konuştu.

BU ÇALIŞANIN İŞİNE DERHAL SON VERİLMELİ

Bilerek ve isteyerek yapılan ve bu ihanet içinde düşmanca davranışlar sergileyenlere göz yummayacaklarını ve fırsat vermeyeceklerini söyleyen Taşdemir, “ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı da bu Cumhuriyet'in bir kurumunda görev yapıyor ve ona da göstermelik soruşturmalarla, mükafat gibi cezalarla bu olayı kapatamayacaklarını hatırlatıyorum. Bu çalışanın işine derhal son verilmelidir. Cumhuriyetin bir Belediye Başkanına yakışır hareket edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir ve hepimiz sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.