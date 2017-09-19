Taşımalı eğitim rezaleti,Türkiye’den bakın neleri aldı götürdü?

M.Tanzer Ünal

Bu hafta eğitimle başladık, eğitimle devam edelim…

Ülkemizde yıllardır bir “taşımalı eğitim” rezaleti yaşanıyor.

Durun, bu konuda da hemen mevcut iktidara yüklenmeyin.

AKP’nin, bu sistemin başlatılmasında bir günahı yok.

Bu rezaletin başlangıcı 1989 yılına kadar uzanıyor.

28 yıl öncesine…

Hatırlarım, taşımalı eğitim, o yıl sadece iki ilde Kocaeli ve Kırklareli’nde “pilot uygulama” olarak başlatılmıştı.

Kırklareli’nde 3, Kocaeli’nde 2 okulda…

Kandıra’ya bağlı iki köyün öğrencileri İzmit’e taşınmıştı.

İki ilde, topu topu 305 öğrenci “taşımalı eğitim” kapsamına alınmıştı.

Daha sonraki yıllarda bu uygulama Türkiye’nin tamamında yaygınlaştırıldı.

Her geçen yıl daha fazla…

Her geçen yıl daha fazla…

Rakamlar bakın nerelere geldi?

Taşımalı eğitim, AKP iktidarı döneminde daha da yaygınlaştırıldı.

Elimde 2011 yılı ile ilgili ayrıntılı rakamlar var.

Şöyle:

*872 ilçedeki 5 bin 968 okula…

*37 bin 706 köy ve köy altı yerleşim birimlerinden…

*55 bin 785 araçla…

*742 bin 785 ilköğretim öğrencisi taşınmış.

*Bir yıl boyunca taşıma gideri için 601 milyon, yemek gideri 245 milyon 539 bin lira harcanmış.

Taşımalı eğitime 2012’den itibaren 11. Ve 12. Sınıflar da dahil edilmiş.

Geçen yıl taşınan öğrenci sayısı hangi sayıya ulaşmış biliyor musunuz?

Tam 1 milyon 287 bine…

Şuna bakar mısınız?

Her gün 1 milyon 287 bin öğrenci köyünden ilçeye taşınıyor, akşam olunca yine köyüne geri götürülüyor.

Taşımalı eğitim bir zorunluluk muydu?

O dönemde öyleydi.

Zorunluluk olarak başladı.

Özellikle ülkemiz “kesintisiz 8 yıllık eğitim”e geçince, bu zorunluluk daha da arttı.

Ama bunun bir çaresi bulunmalıydı, bulunmadı.

Kolay yol seçildi.

Kesintisiz eğitimin Türk toplumundan neleri alıp götüreceği hesaplanmadı.

Hâlâ da bunun hesabı yapılmıyor.

Kesintisiz eğitim, köylerimizin ciğerlerini söküp götürdü.

Kırsal kesimi fakirleştirdi, kırsal kesimi sahipsiz bıraktı.

Köyde okul olmayınca…

Taşımalı eğitimle birlikte köylerimizin çoğundaki okullar kapatıldı.

Buralardaki öğretmenler başka yerlere atandı.

Köyler, ruhlarını kaybetti.

Taşımalı eğitim; köylerimize, Türk köylüsüne yapılan en büyük kötülüktür.

Köyde okul, “öğretmen” demekti.

Köyde okul, “aydınlık yüz, gelecek için ışık” demekti.

Köyde okul, “Atatürk büstü, Atatürk resmi” demekti.

Köyde okul, “İstiklal Marşı” demekti.

Köyde okul, “bayrak” demekti.

Köyde okul, “müsamere” demekti.

Köyde okul, “aydınlanma ve bilinçlenme” demekti.

Köyde okul, “milli günlerimizin kutlanması” demekti.

Köyde okul, “yaşama tutunma” demekti.

Köyde öğretmen, “cumhuriyetin temsilcisi” demekti.

Köyde öğretmen, köylüyü aydınlatan “Atatürkçü önder” demekti.

Köyde öğretmen, yol gösterendi, rehberdi.

Köylerdeki okulları kapattılar, lojmanları boşalttılar…

Öğretmenleri geri çektiler…

Köylerimizi “cami hocalarına” teslim ettiler.

Yanlış anlaşılmasın, cami hocaları da öğretmen kadar saygın kişilerdir.

Ama öğretmenin görevi başka, cami hocasının görevi başkadır.

Cami hocasının kitabı Kuran, öğretmenin kitabı alfabedir.

Okullar kapandı, köyler bitti

İlk uygulamadan buyana köylerimizin durumunu şöyle bir gözünüzün önüne getirin.

Okul ve öğretmen; köylerde cumhuriyetle, Atatürk’le, çağdaşlıkla, uygar yaşamla bir bağdı, bir köprüydü.

Okullar kapatıldı, köyler kara talihleriyle baş başa bırakıldı.

Bu yanlıştan dönülmeli

1989 yılında atılan yanlış bir adım, AKP döneminde de devam ettirildi ve ettiriliyor.

Ama artık bu yanlıştan dönülmeli.

Yanlıştan dönmek, erdemliktir.

Köylerimiz, yeniden okula ve öğretmene kavuşturulmalı.

Köylerde yaşayanlarımız, yeniden Atatürk büstüne, Atatürk resmine, İstiklal Marşı’na, okul müsameresine, aydınlık düşünceye kavuşturulmalı.

Tabii, eğer karar vericiler, aksi düşüncede değilse!

Bakalım, taşımalı eğitim rezaleti, ne zaman ve kimin tarafından sona erdirilecek?