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Taşkıran: Atmacalar bekliyor

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Taşkıran: Atmacalar bekliyor
Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanını izleyen Hodrimeydan Taraftar Grubu Lideri Özgür Taşkıran takıma destek verdi

Taşkıran “Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. İçinizde bu inanmayan bir kişinin bile olduğunu düşünmüyoruz. Bu camia bizim, Kocaelispor bir tane. Emeklerinizi, alın terinizin farkındayız. Bu işi başarın, tarihe geçin. Zaten atmacalar bekliyor. Kimseye fırsat vermememiz lazım. Bayburt maçı diğer maçlar gibi önemli. Bu maçı alın kazanacağına olan inancımız tamdır” dedi. Kaptan Hamza “Herkes emek veriyor, herkes Kocaelispor’un başarılı olmasını istiyor. Biz iyi bir aileyiz ve kolay kolay da yıkılmayacak” dedi.

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