Taşlı sopalı kavga sonrasında eve ateş açıldı!

Kartepe’de iki aile arasında taşlı sopalı kavga meydana geldi

3 kişinin yaralandığı kavga sonrasında taraflardan biri olan Hacı Ahmet Yıldırım’a ait İstasyon Mahallesi Namık Kemal Caddesi numara 21’de bulunan eve kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında evde Yıldırım’a ait 4 çocuğun da bulunduğu öğrenilirken saldırganlar daha sonra aileye ait otomobile de ateş açtı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olayların ardından kavga eden iki aile karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. Aileler, işlemlerinin ardından evlerine geri gönderildi. Olay yerine gelen ekipleri ise saldırının gerçekleştiği evden delilleri topladı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.