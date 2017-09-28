  • BIST 102.144
  • Altın 147,353
  • Dolar 3,5696
  • Euro 4,2039
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 16 °C

Taşlı sopalı kavga sonrasında eve ateş açıldı!

»
Taşlı sopalı kavga sonrasında eve ateş açıldı!
Kartepe’de iki aile arasında taşlı sopalı kavga meydana geldi

3 kişinin yaralandığı kavga sonrasında taraflardan biri olan Hacı Ahmet Yıldırım’a ait İstasyon Mahallesi Namık Kemal Caddesi numara 21’de bulunan eve kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekli saldırıda bulunuldu. Saldırı esnasında evde Yıldırım’a ait 4 çocuğun da bulunduğu öğrenilirken saldırganlar daha sonra aileye ait otomobile de ateş açtı.

 

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olayların ardından kavga eden iki aile karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldular. Aileler, işlemlerinin ardından evlerine geri gönderildi. Olay yerine gelen ekipleri ise saldırının gerçekleştiği evden delilleri topladı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbeci amiralden kan donduran emir!28 Eylül 2017 Perşembe 09:31
  • Otomobil, direğe çarptı: 2 yaralı28 Eylül 2017 Perşembe 09:21
  • Kardeşini vuran şahıs tutuklandı28 Eylül 2017 Perşembe 09:18
  • Kefken yolu kana bulandı: 1 ölü28 Eylül 2017 Perşembe 09:10
  • İzmit'te eylemcilere polis müdahalesi!28 Eylül 2017 Perşembe 08:58
  • Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti27 Eylül 2017 Çarşamba 19:06
  • Demir kapı hırsızlarını takip edip yakalattı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:47
  • Duvardan düşüp bacağını kıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı27 Eylül 2017 Çarşamba 14:42
  • 40 yıllık eşini öldürmekten müebbet hapis27 Eylül 2017 Çarşamba 14:27
  • Ölüm rampasında faciadan dönüldü27 Eylül 2017 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim