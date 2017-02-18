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Tatamiler dolup taşacak

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Tatamiler dolup taşacak
Okullar Arası karate müsabakaları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

İl takımını belirlemek için seçme niteliği de taşıyan müsabakalarda bir çok Kocaeli okulu tatamiye çıkarak ve güç gösterisi yapacak. Müsabakalar sabah 9’da başlayıp 15.00’e kadar devam edecek.

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