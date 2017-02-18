İl takımını belirlemek için seçme niteliği de taşıyan müsabakalarda bir çok Kocaeli okulu tatamiye çıkarak ve güç gösterisi yapacak. Müsabakalar sabah 9’da başlayıp 15.00’e kadar devam edecek.
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- Tatamiler dolup taşacak
- Çintimar’dan teşekkür
- Birbirlerine ihtiyaçları var
- Hereke’nin rakibi Kartal Bulvar
- Darıca GB için telafi zamanı
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Tatamiler dolup taşacak
Okullar Arası karate müsabakaları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.
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