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Tatil ve spor ne güzel!

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Tatil ve spor ne güzel!
Sıcak yaz günlerini Diriliş Kampında eğlenerek ve öğrenerek geçiriyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağıl olan Aytepe Diriliş Kampı, sıcak yaz günlerinde gençlerin ikinci adresi oldu. Günlerini doğa içinde ve eğlenerek geçiren gençler, birlikte kitap okumanın ve öğrenmenin keyfini yaşıyor. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere en güzel armağanlarından olan Diriliş Kampı, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla Diriliş Kampı’na koşan gençler, burada birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Kentin doğa içindeki en güzel mekanlarından biri olan Diriliş Kampı’nda toplanan gençler güne kahvaltı ile başlıyor. Ardından kamp sorumlularının eşliğinde hep birlikte 2 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkılıyor.

 

BİR ÇOK BRANŞTA EĞİTİM VE EĞLENCE VAR

Gençler kampta ayrıca düzenlenen kitap okuma saatlerinde bir araya geliyor. Ellerine kitaplarını alan öğrenciler, birlikte kitap okumanın keyfini yaşarken, daha sonra okudukları kitapları birbirleriyle değerlendiriyor. Diriliş Kampı içinde yer alan okçuluk ve paintball alanları ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor. Ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katılan öğrenciler, Paintboll’un yanı sıra futbol ve badminton oynayarak vakitlerini en iyi şekilde geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi kampta öğrencileri bungolow evlerde misafir ediyor. Öğrenciler burada kendileri için çıkan en güzel yemekleri de kampın yemekhanesinde hep birlikte yiyor.

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