Tatlıgül: Gerçek kadro istiyoruz

Güvenlik İş Sendikası İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, “Kamu'da çalışan taşeron işçilere statü değil, gerçek kadro verilmelidir” dedi

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Kocaeli Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül, “Artık Yeter. Bu sefer kandırılmayalım, Taşeron işçilerin kadroya alınması statüye değil gerçek Kadroya dönüşmeli” diyerek, “Yıllardır çok yankı uyandıran vaatlerin başında Kamu'da çalışan taşeron işçilere kadro verileceği vaadi geliyor, bu vaade ve beklentiye somut adımların atılması ve kamu'da çalışan taşeron işçilerin ve özel güvenlik görevlilerinin yüzlerinin gülmesi ve gerçek anlamda kadroya alınmalarının vakti geldi mi ?” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF ÇALIŞMALAR

AK Parti’nin taşerona kadro vaadini seçim kampanyasının en önemli unsurlarından birisi yaptığının altını çizen Tatlıgül, “AK Parti Çalışanın Üretenin Yanında başlıklı 1 Kasım 2015 seçim bildirgesinde “Alt işverenlik (taşeron) çerçevesinde asıl işlerde çalışanları kamuda istihdam edeceğiz. Bu kapsamda diğer çalışanlarla ilgili de iyileştirici yönde alternatif çalışma modelleri oluşturacağız” vaadi yer alıyordu. Ancak üç aylık reform paketi döneminde taşeron işçiye kadro vaadi yerine getirilmedi.

Bu vaat Başbakanımız Binali Yıldırım Hükümetinde de tekrarlandı, fakat bir türlü mesafe alınamadı” dedi.

HER YERDE KADRO HAKKIMIZ

Güvenlik İş İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül sözlerini, “İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız taşeron işçilerin kadro mağduriyetini çözüme kavuşturacaktır, Konfederasyonumuz Türk-İş ve sendikamız Güvenlik-İş özellikle taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda defalarca girişimde bulundu. Sendikamız Güvenlik-İş her zaman özel güvenlik görevlilerinin kadroya alınmaları konusunda öncü oldu. Herkes susarken Güvenlik-İş Sendikası susmadı ve her yerde Kadro hakkımızdır diyerek haykırdı” ifadeleriyle sonlandırdı. Selin BECER