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Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!

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Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!
Bu sezon Amatör Süper Lig’de söz sahibi olmak isteyen Tavşancılspor, transferde gaza bastı.

Geçtiğimiz günlerde Körfez ekibi Taşköprü Birlikspor’dan orta saha oyuncusu Eren Dal’ı alarak ilk transferini gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, aradığı 10 numarayı da Körfez ekibinde buldu. Önceki akşam Tavşancılspor Kulüp Başkanı Mehmet Servet Akkor ile yönetici Orhan Aydemir ile bir araya gelen tecrübeli krampon Oğuzhan Boyoğlu, sunulan şartları kabul ederek, Tavşancılspor ailesine katıldı. Son iki sezondur Taşköprü Birlikspor’da oynayan Oğuzhan, Kocaelispor patentli bir oyuncu. 2009’dan 2014’e kadar 5 yıl formasını giydiği Hereke Yıldız’da 73 kez BAL Ligi maçına çıkan Oğuzhan Boyoğlu’nun Tavşancılspor’a önemli bir güç katması bekleniyor.

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