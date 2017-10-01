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Tavşantepe, Denizliköyü’nü de geçti

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Tavşantepe, Denizliköyü’nü de geçti
Süper Amatör Lig A Grubu’nda Tavşantepespor, Denizliköyü’nü de mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Cephanelik Stadı’nda oynanan maçı Oğuzhan Arslan yönetti. Tavşantepe maça hızlı başladı ve henüz 5. dakikada Murat’ın penaltı golü ile öne geçti. 38’de sahneye çıkan Batuhan farkı ikiye çıkardı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala Erdem farkı 1’e indirdi. İlk yarıyı 2-1 öne tamamlayan Tavşantepespor, büyük bir heyecana sahne olan maçın ikinci yarısında skoru korudu ve Kırmızı Beyazlı ekip ikinci maçından da zafer ile ayrıldı.

 

TAVŞANTEPESPOR: 2 DENİZLİKÖYÜ: 1

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Okan Oral ***, Ertuğrul Yıldırım ***

TAVŞANTEPESPOR: Ömer ***, Oğuzhan ***, Uğur ***, Semih ***, Batuhan ***, Salim ** (Dk 65 Sinan **), Murat *** (Dk 85 Onur **), Ömer *** (Dk 76 Mustafa **), Recep ***, Kamil ***, Gökhan ***

GEBZE DENİZLİKÖYÜ: İlker ***, Doğan ** (Dk 81 Abdürrahim **), Olcan ***, Şenol ***, Burak  ***, Özcan ** (Dk 54 Nazım **), Erdem ***, Yasin ***, Bora ***, Burak **,  Nurullah ** (Dk 69 Berkant **

GOLLER: Murat Dk. 5 (P), Batuhan Dk 38 (Tavşantepe) Erdem Dk. 44 (Denizliköyü)

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