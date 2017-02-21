Tayini çıkan Efe’ye veda yemeği

Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nden Yarımca Anadolu Lisesi’ne tayini çıkan matematik öğretmeni Zülküf Efe için veda yemeği verildi

Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nden Yarımca Anadolu Lisesi’ne tayini çıkan matematik öğretmeni Zülküf Efe için okul müdürü Osman Yalnız ve okul öğretmenleri tarafından Derince Saray Sofrasında veda yemeği verildi. Çok sayıda öğretmenin katıldığı yemekte duygu dolu anlar yaşandı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Öğretmen Zülküf Efe’ye okullarına verdikleri emekten dolayı teşekkür eden Osman Yalnız, “Öğretmenimizin bizde çok ayrı bir yeri var. Kapımız her zaman size açıktır. Bizim ve ilçemiz için layıkıyla görev yaptınız. Hizmetlerinizden dolayı okulum, öğrencilerim adına size teşekkür ediyorum. Size ve ailenize yaşamlarınız boyunca huzurlu günler diliyorum” dedi.