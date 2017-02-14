Taylan Bora 7 yaşına girdi

Nedim ve Esin Kara çiftinin biricik oğulları Taylan Bora, kendisi için Muzipo’da düzenlenen sürpriz kutlama ile 7 yaşına girdi.

Nedim ve Esin Kara çiftinin biricik oğulları ODTÜ KYÖD 1’inci sınıf öğrencisi Taylan Bora Muzipo'da düzenlenen doğum günü partisi ile 7 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı. Ailesi tarafından organize edilen sürpriz kutlamada Taylan Bora’yı, ablası Berifn, abisi Burak başta olmak üzere aile büyükleri, akrabaları ile arkadaşları yalnız bırakmadı. Kendisi için hazırlanan odaya alkışlar eşliğinde giren Taylan Bora’ya arkadaşları ve davetliler ‘iyi ki doğdun’ diyerek eşlik etti. Taylan Bora pastasını aile bireyleriyle beraber keserken,arkadaşları Taylan Bora’yı tek tek tebrik ederek yeni yaşını kutladı. Muzipo’da düzenlenen doğum gününde Taylan Bora ve arkadaşları öğretmenler eşliğinde Survivor partisiyle eğlenirken, anneler ise kendileri için hazırlanan bölümde keyifli bir şekilde sohbet etti. Nurşah ŞAHİN