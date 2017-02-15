Taylan Bora yeni yaşına ‘merhaba’ dedi

Nedim ve Esin Kara çiftinin oğulları Taylan Bora, düzenlenen doğum günü partisi ile yeni yaşını kutladı.

Makina Mühendisleri Kocaeli Şubesi eski Başkanı Nedim Kara ve Esin Kara çiftinin ODTÜ KYÖD 1’inci sınıfa giden oğulları Taylan Bora 7 yaşına ‘merhaba’ dedi. Ailesi tarafından Muzipo Cafe’de Taylan Bora için keyifli bir doğum günü partisi düzenledi. Taylan Bora’yı, anne ve babası, ablası Berfin, abisi Burak başta olmak üzere aile büyükleri, akrabaları ile arkadaşları yalnız bırakmadı.

TEBRİK ETTİLER

Kendisi için hazırlanan odaya alkışlar eşliğinde giren Taylan Bora’ya arkadaşları ve davetliler hep bir ağızdan ‘İyi ki doğdun’ diye bağırdılar. Taylan Bora pastasını aile bireyleriyle beraber keserken arkadaşları Taylan Bora’yı tek tek tebrik ederek yeni yaşını kutladı. Doğum gününde Taylan Bora ve arkadaşları öğretmenler eşliğinde Survivor partisiyle eğlenirken, anneler de kendileri için hazırlanan bölümde keyifli bir şekilde sohbet etti. Nurşah ŞAHİN