TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TDBB Eylül Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TDBB'nin Eylül Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak katıldığı toplantı, İstanbul'daki Birlik Merkezinde yapıldı. Yürütme Kurulu toplantısı, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 16 Ağustos 2017- 20 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler ve gündem hakkında bilgi vermesiyle başladı. TDBB'nin Yurtdışı Üye Belediyelerin uzman personeline yönelik olarak, 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da “Akıllı Belediyecilik ve Siber Güvenlik” konulu uzman eğitim programı düzenlenmesine, “Bosna Hersek Gorajde Şehir Meydanı İnşaatı” projesine destek verilmesine de karar verildi. Kırgızistan Yerel Yönetimler Birliği üyelerine yönelik olarak bilgi ve tecrübe paylaşım programı düzenlenmesinin yan sıra, 09-11 Kasım 2017 tarihleri arasında, Kosova’da gerçekleştirilecek 7.Uluslararası Balkan Konferansı'na (IBAC-2017) TDBB tarafından destek verilmesi de karara bağlandı.

“Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması"

04-05 Kasım 2017 tarihleri arasında Moldova Gagauz Özerk Bölgesi'nde yapılacak 3.Uluslararası Yatırım Forumu'na katılım sağlanmasının da görüşüldüğü yürütme kurulu toplantısında, 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Sancaktepe’de gerçekleştirilecek “UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı & Yerel Yönetimler ve Sosyal İçerme Forumu”na destek verilerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması da uygun görüldü. Altınova Belediyesi işbirliği ile alınan itfaiye aracının, Makedonya Jupa Belediyesi’ne tesliminin yakın zamanda yapılacağını yürütme kurulu toplantısı sonrası açıklayan TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından, 29-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilecek “Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Ödül Töreni'ne üye belediyelerden katılım sağlanacağını da açıkladı. Karaosmanoğlu ayrıca, Esenler Belediyesi tarafından ilki 2016 yılında organize edilen “Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması” etkinliğinin bundan sonra TDBB koordinasyonunda gerçekleştirileceğini de açıkladı. TDBB Başkanı Karaosmanoğlu son olarak, Celic (Bosna Hersek), Donji Vakuf (Bosna Hersek) ve Roskovec (Arnavutluk) Belediyelerinin TDBB'ye üyelik müracaatının uygun görüldüğünü de belirtti.