TEB Harman Kart’la üreticinin işi çok kolay

Tarım Bankacılığı kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle üreticilerin her zaman yanında olan TEB, iş birlikleriyle üreticilere avantajlı alışveriş imkânı sunuyor

2007 yılından bu yana Tarım Bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle üreticilerin yanında olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), onların hayatını kolaylaştırmak için avantajlı fırsatlar sunmaya ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. OPET ve SUNPET ile başlattığı işbirliği kapsamında anlaşmalı firmalardan TEB Harman Kart ile alışveriş yapan üreticiler, faizsiz dönem avantajı ve ödeme zamanlarını hasat dönemine uygun olarak belirleme gibi imkânlardan yararlanabilecek.

HARMAN KART’A YÜZDE 0 FAİZ!

OPET ve SUNPET ile gerçekleşen işbirliği ile 1-31 Temmuz tarihleri arasında akaryakıt ihtiyaçlarını bu firmalardan TEB Harman Kart’la karşılayan üreticiler, 7 ay faizsiz dönem avantajından yararlanıyor. Üreticiler ayrıca ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma ve tarımsal üretime yönelik diğer ihtiyaçlarını anlaşmalı üye iş yerlerinden karşılama imkânına da sahip oluyor.