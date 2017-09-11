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TED Koleji Özel Anadolu Lisesi bugün açılıyor

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TED Koleji Özel Anadolu Lisesi bugün açılıyor
İlimizin güzide eğitim kurumlarından TED Kocaeli Koleji, bu yıl eğitime başlayacak olan TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nin açılışını gerçekleştirecek

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkları devam eden TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim yaşantısına  merhaba diyecek. Bugün 18.00’da gerçekleştirilecek bir törenle, lise kademesinin de kapılarını aralayacak olan köklü kurum, akademik programlarını ulusal ve uluslararası programlar ile bütünleştirerek donanımlı ve hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

BUGÜN AÇILIYOR

Kurum ayrıca, öğrencilerinin TED eğitim felsefesiyle hayata hazırlanmış bireyler olabilmesi açısından, yalnızca 9. sınıfa öğrenci kabul etmesiyle de fark yaratıyor. Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan ve bir okuldan fazlası olduğunu yetiştirdiği öğrenciler ile ispat eden kurum Yuvacık Fatih Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi üzerinde bulunan okul binasında gerçekleştireceği etkinliğe veliler, öğrenciler ve kent protokolünden pek çok ismin katılması bekleniyor.

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