Tehdit savuran şahsın ifadesi alındı!

Yürüyüşte Bozkurt işareti olan pankart açmaya çalışan bir kişi polis müdahalesiyle karşılaştı.

BİR KİŞİ TEHDİT SAVURDU

'Adalet Yürüyüşü'nde İzmit'ten Derince'ye doğru yürünürken, Kuruçeşme mevkiinde 'bozkurt' resmi gösteren bir kişi, "Teröristlerle kol kola gezmenin hesabını vereceksin. Hepiniz asılacaksanız" diye bağırarak tehditte bulundu. Yol kenarında bulunan polisler bu kişiye müdahalede bulunarak, bölgeden uzaklaştırdı.

İFADESİ ALINDI

Tehditler savuran H.B., polis merkezine götürüldü. Sözlerinin korteje yönelik olduğunu söyleyen H.B'nin ifadesi alındı. Öte yandan, yürüyüş sırasında ve Derince'de verilen mola sırasında yağmur yağışı zaman zaman etkili oldu. Yürüyüşe 80 yaşındaki Hakkı Dinçer ile eşi 70 yaşındaki Gülzade Dinçer de katıldı. Yürüyüş sırasında bazı kişiler 'Hava Harp Okulu öğrencileri için adalet', 'Askeri öğrencilere özgürlük' yazılı dövizler taşırken, Marmara Romanlar Dernekler Federasyonu ise 'Romanlar Adalet İçin Yürüyor' yazılı pankart taşıdı.