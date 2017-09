The Beatles, İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulmuş bir müzik grubuydu. The Beatles hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla tarihte büyük bir üne kavuştu.

The Beatles, İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulmuş bir müzik grubuydu. The Beatles hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla tarihte büyük bir üne kavuştu. Grup, birçok satış rekorları kırıp elliden fazla şarkısıyla liste başarısı gösterdi. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Star, Pete Best, Stuart Sutclifle grubun efsanevi üyeleriydi.

FENOMEN RESME BENZERLİK

The Beatles grubu üyelerinin arka arkaya yürüyen fotoğraf fenomenler arasındadır. Bu fotoğrafın bir benzerinin de bu kentte çekildiğini biliyor musunuz? Körfez Taşköprü parkurunu yürüyen Nikomedia Trekking Grubu Başkanı Erdal Gören ile doğaseverler Mahmut Ünver, Mehmet Aytemir, Şenol Coşkun’un tek eksikleri var o da saçları. Bir birine benzediği için dikkat çeken iki resim grup özelinde günün konusu oldu.