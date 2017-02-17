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Tek forvete dönüş

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Tek forvete dönüş
Manavgatspor maçında sarı kart gören Burak Özbakır ve Sinan Pektemek cezalı duruma düşmüştü.

Kocaelispor Pazar günkü Kütahyaspor deplasmanında bu iki isimden faydalanamayacak. Peki, bu iki futbolcunun yerlerine kimler sahaya 11’de çıkacak?

 

İLERİDE OĞUZHAN

Kocaelispor’un artık “Kemikleşmiş” olarak nitelendirilen 11’i tüm çevreler tarafından biliniyor. Teknik adam Ümit Metin Yıldız, bu 11 çerçevesinde hareket edecek. Bu sezon ilk kez Manavgatspor maçında sahaya çift forvet süren Yıldız’ın, Sinan’ın cezalı olması nedeni ile bu bölgede Oğuzhan’ı yalnız bırakacağı tahmin ediliyor.

 

KANATLAR SÜLEYMAN VE HAMZA’NIN

Ön libero Mesut’un cezası sona erdi. Bir aksilik olmazsa Kütahya’da Mesut 11 rotasyonunda kendine yer bulacak. Mesut’un yanında ise Sefa’nın yer alması bekleniyor. Kaleci Can ve savunma kurgusunda her hangi bir değişiklik beklenmezken, Kütahya’da solda Süleyman, sağda da Hamza ile başlanması öngörülüyor.

 

Kütahyaspor maçının muhtemel 11’i

Can Emre

Kadir Gezer

Kadir Öge

Ali Keten

M.Soner Başak

Mesut Özdemir

Mert Yavuz

Sefa Narin

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Oğuzhan Türkmen

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