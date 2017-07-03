Tekin Bingöl, geceyi hastanede geçirdi

TEKİN BİNGÖL GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ
Dün, Adalet Yürüyüşü sırasında düşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise geceyi İzmit'teki özel hastanede geçirdi. Kalbine stent takıldığı, iki kere operasyon geçirdiği belirlenen Tekin Bingöl'ün yürüyüş nedeniyle bitkin düştüğü belirlenerek, serum bağlandı. Doktorlar, Tekin Bingöl'ün dinlenmesi gerektiği, yürüyüşe devam etmemesi gerektiğini belirterek, kontrol amacıyla geceyi hastanede geçirmesini istedi. Tekin Bingöl tedavisinin ardından bu sabah taburcu edilirken, istirahata çekildi.