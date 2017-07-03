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Tekin Bingöl, o anları anlattı...

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Tekin Bingöl, o anları anlattı...
Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününde Kocaeli'de bulunan Kartepe yokuşunu dün çıkarken düşerek yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, düştüğü sırada yanındaki bir kişinin elini başının altına koyduğunu anlattı

Daha önce kalp krizi geçirdiği belirtilen ve pazar günü Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyünce tansiyonu düşen Bingöl, yere düştü. El ve dizinden yaralanarak Medical Park Kocaeli Hastanesi'ne kaldırılan Bingöl, bugün çok sayıda politikacı tarafından ziyaret edildi. Bingöl, kendisini ziyaret eden ve doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi alan aynı zamanda doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye düşme anını anlattı. Bingöl, arkadaşları ile şakalaştığını daha sonra yürüyüşe geçtiğini belirtirken şöyle dedi;

 

"3 KM YÜRÜDÜM, GÖZÜM KARARMAYA BAŞLADI"

"3 kilometre kadar yürüdüm, gözüm kararmaya başladı. Hafif biraz sendeledim. Demir bariyerlere tutundum. Su şişesi vardı, açıp başıma dökeyim dedim. Açamadım, beceremedim. Çıktım. Bir taş vardı, gidip 'Üzerine oturayım' dedim, ambulans çağırsınlar. Yürüdüm, düştüm elimi destek yapayım derken  o sırada yanımda kim varsa fark edemedim elini başımın altına koydu. Düşerken başımı bariyere değil de taşa değdi. Dizim parçalanmıştı."

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