Tekirdağ, Kocaeli diye inledi!

İlimizi Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde başarı ile temsil eden, Kocaeli’nin gururu Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı’nın itici gücü, onları takip eden aileleri oldu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup ederek 2. Grup’ta liderliğini sürdüren Siyah Beyazlılarda maçı Tekirdağ’da izleyen aileler takıma tam destek verdi.

ERKEKLERE TAŞ ÇIKARTTILAR

Antrenör Adnan Öztürk’üneşi Aylin Öztürk, kızları Ece ve Zeynep Öztürk, Antrenör Ahmet San’ın eşi Zülal Akıncı San, oğulları Çağın ve Ayberk San, Zülal Akıncı San’ın 1991 yılında Karaman’da beraber görev yaptığı ve Tekirdağ’da ikamet eden öğretmen arkadaşı Fadime Gürel tezahüratları ile Tekirdağ İsmet İnönü Spor Salonu’nu inletti. Görevini en iyi şekilde yapan Karamürselİdmanyurdu’nun cefakâr taraftarı destekleri ile erkeklere de adeta taş çıkarttı.

ZÜLAL ÖĞRETMEN’DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Öğretmen Fadime Gürel, Karamürsel’den gelen misafirlerine yaptığı bir birinden leziz yemekleri ikram ederek örnek bir misafirperverlik gösterdi. Zülal Akıncı San “Canım arkadaşım Fadime Gürel’i yıllar sonra görmek, bir arada olmak çok keyifliydi. Tabii ki bizlere bu ortamı sağlayan Karamürsel İdmanyurdu Spor Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.